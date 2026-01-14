Реклама

20:49, 14 января 2026Бывший СССР

Военблогер показал вид с дрона на Красноармейск

Военблогер Рожин показал кадры Красноармейска в ДНР, снятые беспилотником
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Военный блогер Борис Рожин показал кадры Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Он опубликовал ролик в своем Telegram-канале.

Видео было снято при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На кадрах запечатлены виды на город после завершения в нем боевых действий.

На видео военблогера с беспилотника зафиксированы разрушения большинства многоэтажных зданий. Также дрон выполнил пролеты над несколькими улицами и аллеями Красноармейска.

1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Тот как раз доложил верховному главнокомандующему о взятии Красноармейска под контроль.

