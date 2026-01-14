Реклама

Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

Возмутившая россиян своими фото активистка ЛДПР Богданова заявила, что счастлива
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @bogdanova1natalia

Липецкая активистка ЛДПР Наталья Богданова, возмутившая россиян своими откровенными фотографиями в соцсетях, заявила, что проснулась знаменитой. На критику член избиркома Задонского округа ответила в беседе с изданием «Подъем».

Общественный резонанс начался после того, как Богданова опубликовала снимок, на котором она в обтягивающем пиджаке и с ярко-красной помадой на губах демонстрирует удостоверение члена избирательной комиссии. Как выяснилось, девушка, в прошлом работавшая в модельном бизнесе, ведет в соцсетях две страницы: на одной рассказывает о буднях партии, а на второй делится эротическими фото в бикини и откровенных нарядах. Недовольным пользователям активистка отвечала матом и оскорблениями.

Богданова заявила, что ничего плохого не сделала. «Они [критики], наоборот, развивают мою персону. Я проснулась знаменитостью — я счастлива», — сказала активистка.

При этом фотография с удостоверением со страницы девушки пропала. Она объяснила это тем, что якобы «заархивировала» снимок, так как ей надоело читать по 150 сообщений.

Мне некогда это читать, и я не хочу этим заниматься. Я хочу котиков посмотерть и видосики, а не заходить туда и читать, какая я проститутка

Наталья Богдановаактивистка ЛДПР, член избирательной комиссии Задонского округа

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова назвала неприемлемым поведение Багдановой. По словам общественницы, она лучше будет сидеть на улице с «бичами», как выражается Богданова, чем общаться с такими политиками, которые позируют «в зазывных позах» в трусах.

