15:49, 14 января 2026

Развеян популярный миф о Windows

PCMag: Частая переустановка Windows не поможет ускорить работу компьютера
Андрей Ставицкий
Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания PCMag призвали пользователей Windows прекратить регулярно переустанавливать операционную систему (ОС). Материал опубликован на сайте медиа.

Редактор портала Крис Хоффман признался, что во времена Windows XP минимум раз в год переустанавливал систему. Он полагал, что таким образом можно удалить мусор и ускорить ОС. Хоффман пришел к выводу, что современные версии Windows могут хорошо работать без регулярной переустановки.

Мнение о том, что переустановка может решить многие проблемы Windows, журналист назвал популярным мифом и призвал не верить ему. По его словам, современные версии Windows 10 и 11 являются довольно стабильными, а их производительность не зависит от количества переустановок. «Я потратил много времени, чтобы понять, что переустановка Windows больше не является таким надежным решением, каким она была раньше», — отметил автор.

По словам специалиста, чистая установка Windows не является лучшим способом ускорения работы компьютера. Он объяснил, что удалить старые приложения, отключить программы автозагрузки и почистить ОС от мусора можно и без переустановки. Крис Хоффман подытожил, что если все способы не помогают, то можно просто сбросить настройки Windows, но не стирать и заново устанавливать ее полностью.

Ранее авторы издания XDA назвали большую часть программ для ускорения работы Windows бесполезными. Они объяснили, что, например, для очистки кэша приложений необязательно покупать отдельную программу — это можно сделать с помощью настроек ОС.

