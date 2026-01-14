Развеян популярный миф о Windows

PCMag: Частая переустановка Windows не поможет ускорить работу компьютера

Журналисты издания PCMag призвали пользователей Windows прекратить регулярно переустанавливать операционную систему (ОС). Материал опубликован на сайте медиа.

Редактор портала Крис Хоффман признался, что во времена Windows XP минимум раз в год переустанавливал систему. Он полагал, что таким образом можно удалить мусор и ускорить ОС. Хоффман пришел к выводу, что современные версии Windows могут хорошо работать без регулярной переустановки.

Мнение о том, что переустановка может решить многие проблемы Windows, журналист назвал популярным мифом и призвал не верить ему. По его словам, современные версии Windows 10 и 11 являются довольно стабильными, а их производительность не зависит от количества переустановок. «Я потратил много времени, чтобы понять, что переустановка Windows больше не является таким надежным решением, каким она была раньше», — отметил автор.

По словам специалиста, чистая установка Windows не является лучшим способом ускорения работы компьютера. Он объяснил, что удалить старые приложения, отключить программы автозагрузки и почистить ОС от мусора можно и без переустановки. Крис Хоффман подытожил, что если все способы не помогают, то можно просто сбросить настройки Windows, но не стирать и заново устанавливать ее полностью.

Ранее авторы издания XDA назвали большую часть программ для ускорения работы Windows бесполезными. Они объяснили, что, например, для очистки кэша приложений необязательно покупать отдельную программу — это можно сделать с помощью настроек ОС.