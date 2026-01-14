Реклама

Экономика
17:04, 14 января 2026Экономика

Жители российского города увидели необычное явление

Жители Магнитогорска увидели солнечное гало
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Thomas Leone / Shutterstock / Fotodom  

Солнечное гало в небе заметили жители Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал центра погоды «Фобос».

Необычное явление увидели в среду, 14 января.

Солнечное гало — это оптическое атмосферное явление, при котором вокруг Солнца появляется светящееся кольцо, нимб или дуга. Оно возникает из-за преломления солнечных лучей в ледяных кристаллах перистых облаков на высоте 5-10 километров.

В столице солнечное гало наблюдали в декабре 2025 года.

Ранее в Пермском крае заметили редкое оптическое явление. В небе над российским регионом появились яркие световые столбы, похожие на огромные ледяные иглы. Их смогли увидеть жители села Троица.

