Из жизни
18:42, 15 января 2026

103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

103-летняя жительница Индии ожила на собственной кремации в день рождения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Giannis Papanikos / Shutterstock / Fotodom  

В Индии родственники уже готовились к кремации пожилой родственницы, когда она неожиданно ожила. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Махараштра во вторник, 13 января. 103-летнюю Гангабаи Сахаре сочли умершей после того, как она перестала двигаться и дышать. Женщину стали готовить к похоронам: на следующий день ее одели в новое белое сари, заткнули ноздри ватой и связали конечности, согласно традициям. Однако вскоре после этого племянник «покойной» заметил, что она стала шевелить пальцами ног.

Когда вату убрали, долгожительница «воскресла» — сделала глубокий вдох. Траур превратился в праздник — потому что все вспомнили, что в день «смерти» у Сахаре был день рождения. «В одно мгновение скорбь превратилась в торжество. Катафалк отправили обратно, а траурный шатер быстро разобрали», — пишет NDTV.

Теперь соседи называют Сахаре «живым чудом», а к ее дому съезжаются люди из окрестных деревень, чтобы увидеть ту, что «воскресла» на собственных похоронах.

Ранее в США пенсионерка провела в мешке для трупов два часа, когда сотрудники морга обнаружили, что она дышит и у нее есть сердцебиение. После того как женщина «ожила», ее экстренно госпитализировали.

