Арт-объект с названием российского города не устроил участников СВО

В Красноармейске снесут арт-объект с названием города после жалоб участников СВО

В Саратовской области возмущение участников специальной военной операции (СВО) вызвал арт-объект с названием города. О судьбе памятника районная администрация доложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В гнев военных привела скульптура с историческим названием города Красноармейска, который был заложен немецкими переселенцами в 1765 году и изначально именовался Бальцером в честь первого старосты колонии Бальцера Бартули. Название Красноармейск город получил только в 1942 году, когда автономию ликвидировали, а немецкого населения там не осталось. Скульптура, представляющая из себя надпись «Бальцер», появилась на улице Ленина в 2023 году.

Кто именно высказал недовольство скульптурой и как много несогласных, не сообщается — в комментариях к записи горожане выразили удивление тому, что конфликт развернулся вокруг общепризнанного исторического факта. Тем не менее в соответствии с волей немногочисленных активистов власти приняли решение демонтировать арт-объект. История города, по мнению чиновников, остается незатронутой. Как уточняется, монумент будет убран на хранение до окончания военных действий.

Ранее в другом российском городе, Железногорске, мэр призвал снести «Эйфелеву башню» как символ агрессии Запада. Речь идет об уменьшенной реплике, установленной возле местной кофейни еще в 2007 году.