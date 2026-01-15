Бар на российском горнолыжном курорте закрыли после массового отравления туристов

Работу бара Grelka на курорте Шерегеш приостановили после отравления туристов

Бар Grelka на российском горнолыжном курорте Шерегеш временно закрыли после массового отравления туристов. Соответствующий пост разместила администрация заведения в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что работа кафе приостановлена на 90 дней по решению суда. Сейчас там проводятся проверка и санитарно‑эпидемиологические мероприятия. Сотрудники администрации бара заверили, что они прилагают максимум усилий, чтобы завершить эти процедуры как можно быстрее и возобновить работу раньше установленного срока.

Массовое отравление отдыхающих на курорте Шерегеш произошло 10 января. Туристы пожаловались на тошноту, рвоту, диарею, повышенную температуру до 38,5 градуса и головную боль. Позже у персонала бара Grelka выявили норовирус.