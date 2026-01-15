Белый дом назвал губернатора Миннесоты «тампоном» и «позорищем»

Белый дом назвал губернатора Миннесоты Уолца тампоном и полным позорищем

Белый дом назвал губернатора Миннесоты Тима Уолца «тампоном» и «полным позорищем». Об этом администрация США написала в социальной сети Х.

Так Белый дом отреагировал на призыв Уолца фиксировать все нарушения закона со стороны представителей службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

«Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться. Ты жалкий неудачник и полное позорище», — указано в сообщении.

Ранее в парке Миннеаполиса прошла новая массовая демонстрация, связанная с гибелью женщины от рук сотрудника ICE. Демонстранты забросали машины ICE снежками, полиция в ответ применила перцовые баллончики.