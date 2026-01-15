Бизнесвумен пообещала футболистам по машине в случае победы и передумала после выигрыша

В китайской провинции Хунань разгорелся скандал после того, как предпринимательница отказалась выполнить обещание, данное местной футбольной команде. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Глава автодилерской группы Тан Лэй, поддержавшая футбольный клуб из города Юнчжоу пожертвованием в 100 тысяч юаней (около 1,14 миллиона рублей), публично пообещала каждому футболисту по машине в том случае, если они выиграют региональное первенство. Однако после того, как команда действительно одержала победу и стала чемпионом, Лэй передумала и отказалась выполнять обязательства, сославшись на финансовые трудности.

Игроки выразили недовольство, но местная футбольная ассоциация заявила, что понимает положение бизнесвумен и не будет настаивать на исполнении обещания. При этом Тан Лэй была одним из немногих спонсоров команды, которую мало кто считал фаворитом соревнований.

