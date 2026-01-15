Реклама

00:30, 15 января 2026Из жизни

Бизнесвумен пообещала футболистам по машине в случае победы и передумала после выигрыша

В Китае бизнесвумен пообещала футболистам машины в случае победы и передумала
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @cnyouthdaily

В китайской провинции Хунань разгорелся скандал после того, как предпринимательница отказалась выполнить обещание, данное местной футбольной команде. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Глава автодилерской группы Тан Лэй, поддержавшая футбольный клуб из города Юнчжоу пожертвованием в 100 тысяч юаней (около 1,14 миллиона рублей), публично пообещала каждому футболисту по машине в том случае, если они выиграют региональное первенство. Однако после того, как команда действительно одержала победу и стала чемпионом, Лэй передумала и отказалась выполнять обязательства, сославшись на финансовые трудности.

Игроки выразили недовольство, но местная футбольная ассоциация заявила, что понимает положение бизнесвумен и не будет настаивать на исполнении обещания. При этом Тан Лэй была одним из немногих спонсоров команды, которую мало кто считал фаворитом соревнований.

Ранее в Китае женщина влюбилась в подчиненного и подарила ему три миллиона юаней (около 36 миллионов рублей) на развод с женой. После года совместной жизни начальница поняла, что она и Хэ не подходят друг другу, и потребовала у любовника вернуть деньги.

