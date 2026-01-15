Реклама

Застрявшую в платье блогершу подняли на смех в сети

Видео с застрявшей в платье беременной блогерши Ханны Купер завирусилось в сети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @joeldommett

Беременную блогершу Ханну Купер подняли на смех в сети из-за видео с примеркой платья. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась роликом, в котором видно, что она застряла в блестящем платье. На размещенных кадрах муж инфлюэнсера, комик Джоел Домметта, пытается помочь ей снять вещь, комментируя происходящее. «Похоже, что ты примеряешь терку для сыра. Или выглядишь как змея, которая съела барсука», — шутил мужчина.

Подписчиков развеселила публикация Купер, которая завирусилась в соцсети и набрала более двух миллионов просмотров. «Это очень смешно», «У меня началась паническая атака, хорошо, что тебе удалось спастись», «Комментарии делают ролик в разы смешнее», «Умираю со смеху», — высказывались многочисленные поклонники.

В ноябре неожиданную деталь на фото в откровенном образе Ким Кардашьян также подняли на смех в сети. Папарацци запечатлели 45-летнюю бизнесвумен у выхода отеля Copacabana Palace в Рио-де-Жанейро.

