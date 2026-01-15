Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 15 января 2026Россия

Бывшую жену экс-замглавы Минтруда России заметили на месте его смерти и сняли на видео

Shot: Бывшая жена экс-замминистра труда России Скляра приехала на его опознание
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Бывшую супругу экс-замглавы Минтруда России Алексея Скляра заметили на месте его смерти в Новой Москве. Женщину сняли на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как россиянка выходит из машины и направляется к месту происшествия. По информации издания, женщина приехала в особняк Скляра на опознание. В дом она прошла с разрешения сотрудников полиции.

Ранее близкие бывшего чиновника рассказали, что после увольнения из Минтруда у него начались проблемы с деньгами. Кроме того, он часто ссорился со второй супругой, в том числе из-за ревности. После таких скандалов женщина уходила из дома, а экс-замминистра в одиночестве употреблял алкоголь.

Экс-замглавы Минтруда России нашли без признаков жизни у порога частного дома в Новой Москве. Рядом обнаружили ружье. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или проблемами со здоровьем. Как выяснили журналисты, бывший чиновник разослал друзьям предсмертное сообщение, в котором пожаловался на жену.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Скляра в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, чиновник покинул пост по собственному желанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Названа особенность «начиненного до отказа» дрона «Куб-3»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok