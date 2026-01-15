Бывшую жену экс-замглавы Минтруда России заметили на месте его смерти и сняли на видео

Бывшую супругу экс-замглавы Минтруда России Алексея Скляра заметили на месте его смерти в Новой Москве. Женщину сняли на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как россиянка выходит из машины и направляется к месту происшествия. По информации издания, женщина приехала в особняк Скляра на опознание. В дом она прошла с разрешения сотрудников полиции.

Ранее близкие бывшего чиновника рассказали, что после увольнения из Минтруда у него начались проблемы с деньгами. Кроме того, он часто ссорился со второй супругой, в том числе из-за ревности. После таких скандалов женщина уходила из дома, а экс-замминистра в одиночестве употреблял алкоголь.

Экс-замглавы Минтруда России нашли без признаков жизни у порога частного дома в Новой Москве. Рядом обнаружили ружье. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или проблемами со здоровьем. Как выяснили журналисты, бывший чиновник разослал друзьям предсмертное сообщение, в котором пожаловался на жену.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Скляра в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, чиновник покинул пост по собственному желанию.