Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 15 января 2026Россия

Близкие рассказали о проблемах найденного мертвым экс-замглавы Минтруда России

Близкие найденного мертвым Скляра рассказали о его проблемах с деньгами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

После увольнения с поста замглавы Минтруда России у Алексея Скляра начались проблемы с деньгами и алкоголем, а также семейные конфликты. Об этом рассказали его близкие, пишет Baza в Telegram.

Как выяснили журналисты, экс-замминистра дважды был женат. Первый брак, в котором появились на свет двое детей, закончился тяжелым разводом с разделом имущества. Со второй супругой Скляр часто ссорился: женщина требовала от него карьерных успехов. Однако вместе они запустили успешный IT-стартап по визуализации данных в режиме онлайн. При этом владельцем бизнеса является женщина.

По информации издания, еще одной причиной конфликтов между супругами была ревность. После таких скандалов жена Скляра уходила из дома и ночевала в квартире в Москве, а экс-замминистра выпивал в одиночестве.

Ранее журналисты раскрыли содержание предсмертного послания бывшего чиновника, которое он разослал друзьям. В нем мужчина жаловался на жену.

Экс-замглавы Минтруда России нашли без признаков жизни у порога частного дома в Новой Москве. Рядом обнаружили ружье. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или проблемами со здоровьем.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Скляра в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, чиновник покинул пост по собственному желанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Место взрыва в центре МВД в Сыктывкаре попало на видео

    Жена найденного мертвым экс-замминистра труда России дала первый комментарий

    Стало известно о насилии в семье найденного без признаков жизни экс-замглавы Минтруда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok