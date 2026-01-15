Близкие рассказали о проблемах найденного мертвым экс-замглавы Минтруда России

Близкие найденного мертвым Скляра рассказали о его проблемах с деньгами

После увольнения с поста замглавы Минтруда России у Алексея Скляра начались проблемы с деньгами и алкоголем, а также семейные конфликты. Об этом рассказали его близкие, пишет Baza в Telegram.

Как выяснили журналисты, экс-замминистра дважды был женат. Первый брак, в котором появились на свет двое детей, закончился тяжелым разводом с разделом имущества. Со второй супругой Скляр часто ссорился: женщина требовала от него карьерных успехов. Однако вместе они запустили успешный IT-стартап по визуализации данных в режиме онлайн. При этом владельцем бизнеса является женщина.

По информации издания, еще одной причиной конфликтов между супругами была ревность. После таких скандалов жена Скляра уходила из дома и ночевала в квартире в Москве, а экс-замминистра выпивал в одиночестве.

Ранее журналисты раскрыли содержание предсмертного послания бывшего чиновника, которое он разослал друзьям. В нем мужчина жаловался на жену.

Экс-замглавы Минтруда России нашли без признаков жизни у порога частного дома в Новой Москве. Рядом обнаружили ружье. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или проблемами со здоровьем.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Скляра в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, чиновник покинул пост по собственному желанию.