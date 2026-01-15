«Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

Бывшего замглавы Минтруда Скляра нашли мертвым в Москве

Бывший замминистра труда России Алексей Скляр найден мертвым в Москве. Спасатели обнаружили чиновника у порога его частного дома в поселении Филимонковское.

Сообщается, что полицию вызвали его друзья, которые получили предсмертное сообщение.

«Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена», — сказано в послании.

Также рядом с телом экс-замминистра нашли гладкоствольное ружье и заявление в МВД с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту склонения его к самоубийству. Сейчас в деле разбираются следователи.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Алексей Скляр стал федеральным замминистра в 2018 году и отвечал за вопросы информационных систем и предоставление госуслуг в электронной форме. Премьер-министр Михаил Мишустин уволил его в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, чиновник покинул пост по собственному желанию.

У экс-замминистра могли быть семейные конфликты и проблемы с алкоголем после увольнения

После ухода с госслужбы Скляр основал компанию по разработке программного обеспечения. В 2024 году выручка предприятия составила более пяти миллионов рублей. Чиновник говорил, что придуманная компанией платформа будет заниматься созданием решений, не имеющих аналогов на рынке.

Гендиректором фирмы стала его вторая жена, с которой он был в отношениях с 2023 года. По словам близких семьи, между супругами часто случались конфликты из-за финансов — после увольнения из правительства у чиновника возникли проблемы с деньгами.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

«Супруга давила на Алексея, требуя от него карьерных успехов», — рассказал источник. По его словам, супруги также ссорились на фоне ревности, и жена иногда ночевала в другой квартире, а Скляр «оставался один и выпивал».

Родственники жены чиновника рассказали о насилии в их семье

По информации Telegram-канала Mash, Скляр регулярно избивал свою жену, даже когда она была беременна. Об этом рассказали ее родственники.

«Он бил супругу, срывая на ней злость, даже когда она была беременна. Месяц назад Алина родила ребенка, но Алексей продолжал бить ее», — заявил источник.

Недавно родители забрали девушку на родину в Нальчик. Чиновник умолял жену вернуться, но она отказалась.