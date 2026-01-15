Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 15 января 2026Россия

«Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

Бывшего замглавы Минтруда Скляра нашли мертвым в Москве
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывший замминистра труда России Алексей Скляр найден мертвым в Москве. Спасатели обнаружили чиновника у порога его частного дома в поселении Филимонковское.

Сообщается, что полицию вызвали его друзья, которые получили предсмертное сообщение.

«Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена», — сказано в послании.

Также рядом с телом экс-замминистра нашли гладкоствольное ружье и заявление в МВД с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту склонения его к самоубийству. Сейчас в деле разбираются следователи.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Алексей Скляр стал федеральным замминистра в 2018 году и отвечал за вопросы информационных систем и предоставление госуслуг в электронной форме. Премьер-министр Михаил Мишустин уволил его в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, чиновник покинул пост по собственному желанию.

У экс-замминистра могли быть семейные конфликты и проблемы с алкоголем после увольнения

После ухода с госслужбы Скляр основал компанию по разработке программного обеспечения. В 2024 году выручка предприятия составила более пяти миллионов рублей. Чиновник говорил, что придуманная компанией платформа будет заниматься созданием решений, не имеющих аналогов на рынке.

Гендиректором фирмы стала его вторая жена, с которой он был в отношениях с 2023 года. По словам близких семьи, между супругами часто случались конфликты из-за финансов — после увольнения из правительства у чиновника возникли проблемы с деньгами.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

«Супруга давила на Алексея, требуя от него карьерных успехов», — рассказал источник. По его словам, супруги также ссорились на фоне ревности, и жена иногда ночевала в другой квартире, а Скляр «оставался один и выпивал».

Родственники жены чиновника рассказали о насилии в их семье

По информации Telegram-канала Mash, Скляр регулярно избивал свою жену, даже когда она была беременна. Об этом рассказали ее родственники.

Материалы по теме:
С начала года в России задержаны десятки топовых чиновников — губернаторов, мэров и их замов. Что о них известно?
С начала года в России задержаны десятки топовых чиновников — губернаторов, мэров и их замов.Что о них известно?
6 ноября 2025
Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?
Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?
7 июля 2025

«Он бил супругу, срывая на ней злость, даже когда она была беременна. Месяц назад Алина родила ребенка, но Алексей продолжал бить ее», — заявил источник.

Недавно родители забрали девушку на родину в Нальчик. Чиновник умолял жену вернуться, но она отказалась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    На Украине рассказали о «торпедах» для Тимошенко из партии Зеленского

    Жителям российского региона пообещали 50-градусные морозы

    Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok