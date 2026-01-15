Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 15 января 2026Россия

Появились подробности о смерти экс-замминистра Скляра

Mash: Полицию и спасателей в дом Скляра вызвали его друзья
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Полицию и спасателей в дом экс-замминистра труда России Алексея Скляра в Новой Москве вызвали его друзья. Подробности об этом появились у Mash в Telegram.

По информации издания, перед этим Скляр разослал знакомым предсмертное сообщение.

Ранее журналисты раскрыли содержание послания бывшего чиновника друзьям. В нем мужчина жаловался на жену.

Экс-главу Минтруда России нашли без признаков жизни у порога частного дома в поселении Филимонковское. Рядом обнаружили ружье. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или проблемами со здоровьем.

Скляр стал федеральным замминистра в 2018 году и отвечал за вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. Премьер-министр Михаил Мишустин уволил его в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, чиновник покинул пост по собственному желанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали массовую смерть младенцев в Новокузнецке

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Пашинян обратился к России с одним вопросом

    Появились подробности о новой жене найденного без признаков жизни экс-замминистра Скляра

    Строительный материал неожиданно оказался полезным продуктом питания

    Россиянам назвали главные ошибки при запуске двигателя авто зимой

    Стало известно об имуществе экс-замминистра Скляра

    В Кремле ответили на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Назван фаворит финала Кубка Африки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok