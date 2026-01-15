Появились подробности о смерти экс-замминистра Скляра

Mash: Полицию и спасателей в дом Скляра вызвали его друзья

Полицию и спасателей в дом экс-замминистра труда России Алексея Скляра в Новой Москве вызвали его друзья. Подробности об этом появились у Mash в Telegram.

По информации издания, перед этим Скляр разослал знакомым предсмертное сообщение.

Ранее журналисты раскрыли содержание послания бывшего чиновника друзьям. В нем мужчина жаловался на жену.

Экс-главу Минтруда России нашли без признаков жизни у порога частного дома в поселении Филимонковское. Рядом обнаружили ружье. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или проблемами со здоровьем.

Скляр стал федеральным замминистра в 2018 году и отвечал за вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. Премьер-министр Михаил Мишустин уволил его в июле 2022 года. Согласно распоряжению главы правительства, чиновник покинул пост по собственному желанию.