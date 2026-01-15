Реклама

20:26, 15 января 2026Силовые структуры

Двое российских подростков попали под домашний арест за избиение и угон

В Воронеже арестовали подростков, угнавших машину мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Жители Шилово»

В Воронеже арестовали подростков, угнавших машину мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Им предъявлено обвинение по статьям 162 («Разбой») и 166 («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения») УК РФ.

По данным следствия, утром 8 января в одном из домов по улице Ключникова двое подростков в возрасте 16 и 17 лет напали на 30-летнего мужчину. Они жестоко его избили и отобрали имущество. После этого один из нападавших угнал автомобиль потерпевшего без цели хищения. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи СК проверяют их на причастность к другим преступлениям. Также проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин с отверткой напал на прохожего в центре столицы.

