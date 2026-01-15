Эксперт усомнился в готовности США к войне с Ираном

Военный эксперт Лямин: США может не хватить сил для удара по Ирану

В случае перехода США к военным действиям против Ирана в ближайшие дни американская сторона не сможет вести длительный и интенсивный обмен ударами. Имеющегося военного потенциала в регионе надолго не хватит, заявил военный эксперт Юрий Лямин. Его слова передает газета «Взгляд».

Сейчас на Ближнем Востоке находятся как минимум три американских эсминца и одна многоцелевая подводная лодка, а также сохраняется стратегическая авиация на базах США, отмечает он. Эти силы позволяют нанести ограниченный ракетный удар по Ирану, однако не рассчитаны на продолжительную кампанию.

Также эксперт подчеркнул, что ранее Пентагон перебросил авианосную ударную группу из Средиземного моря для возможной операции в Венесуэле. При этом передислокация авианосца USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток займет около недели.

Лямин указал, что при начале боевых действий в ближайшее время американские силы быстро исчерпают свой потенциал. «Так, эсминцам и подлодке придется возвращаться на базу для перезарядки. Но базы станут одними из первоочередных целей для иранских ответных ударов», — сказал он.

По его мнению, именно с этими рисками связаны сомнения администрации президента США Дональда Трампа относительно возможной операции против Ирана. Эксперт также указал, что Вашингтон не может рассчитывать на поддержку арабских стран, которые опасаются оказаться втянутыми в конфликт из-за уязвимости своей нефтяной инфраструктуры.

Кроме того, аналитик выразил мнение, что ключевым фактором для принятия решения остается внутренняя обстановка в Иране. По его оценке, власти страны в целом стабилизировали ситуацию в городах, а призывы к активным протестам не дали ожидаемого эффекта. Дополнительную роль, отметил Лямин, сыграли ограничения на работу интернета, осложнившие действия иностранных структур.

Если обстановка в стране продолжит стабилизироваться, вероятность американской военной операции снизится. В этом случае Трамп, по мнению эксперта, может переключить внимание на другие внешнеполитические направления.

При этом Лямин не исключил силового сценария в случае возобновления протестов и усиления давления на Белый дом со стороны израильского лобби. Он напомнил, что Израиль заинтересован в масштабной операции против Ирана, однако американский президент ранее предпочитал избегать затяжных конфликтов, делая ставку на краткосрочные военные действия.

Ранее Трамп заявил своей команде по национальной безопасности о желании нанести по Ирану быстрый и решительный удар. Уточнялось, что советники не смогли гарантировать американскому главе, что иранский режим быстро падет в результате военного удара США.

В Минэкономразвития при этом призвали россиян воздержаться от поездок в Иран.