Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 15 января 2026Мир

Эксперт усомнился в готовности США к войне с Ираном

Военный эксперт Лямин: США может не хватить сил для удара по Ирану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В случае перехода США к военным действиям против Ирана в ближайшие дни американская сторона не сможет вести длительный и интенсивный обмен ударами. Имеющегося военного потенциала в регионе надолго не хватит, заявил военный эксперт Юрий Лямин. Его слова передает газета «Взгляд».

Сейчас на Ближнем Востоке находятся как минимум три американских эсминца и одна многоцелевая подводная лодка, а также сохраняется стратегическая авиация на базах США, отмечает он. Эти силы позволяют нанести ограниченный ракетный удар по Ирану, однако не рассчитаны на продолжительную кампанию.

Также эксперт подчеркнул, что ранее Пентагон перебросил авианосную ударную группу из Средиземного моря для возможной операции в Венесуэле. При этом передислокация авианосца USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток займет около недели.

Лямин указал, что при начале боевых действий в ближайшее время американские силы быстро исчерпают свой потенциал. «Так, эсминцам и подлодке придется возвращаться на базу для перезарядки. Но базы станут одними из первоочередных целей для иранских ответных ударов», — сказал он.

По его мнению, именно с этими рисками связаны сомнения администрации президента США Дональда Трампа относительно возможной операции против Ирана. Эксперт также указал, что Вашингтон не может рассчитывать на поддержку арабских стран, которые опасаются оказаться втянутыми в конфликт из-за уязвимости своей нефтяной инфраструктуры.

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022

Кроме того, аналитик выразил мнение, что ключевым фактором для принятия решения остается внутренняя обстановка в Иране. По его оценке, власти страны в целом стабилизировали ситуацию в городах, а призывы к активным протестам не дали ожидаемого эффекта. Дополнительную роль, отметил Лямин, сыграли ограничения на работу интернета, осложнившие действия иностранных структур.

Если обстановка в стране продолжит стабилизироваться, вероятность американской военной операции снизится. В этом случае Трамп, по мнению эксперта, может переключить внимание на другие внешнеполитические направления.

При этом Лямин не исключил силового сценария в случае возобновления протестов и усиления давления на Белый дом со стороны израильского лобби. Он напомнил, что Израиль заинтересован в масштабной операции против Ирана, однако американский президент ранее предпочитал избегать затяжных конфликтов, делая ставку на краткосрочные военные действия.

Ранее Трамп заявил своей команде по национальной безопасности о желании нанести по Ирану быстрый и решительный удар. Уточнялось, что советники не смогли гарантировать американскому главе, что иранский режим быстро падет в результате военного удара США.

В Минэкономразвития при этом призвали россиян воздержаться от поездок в Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Названа особенность «начиненного до отказа» дрона «Куб-3»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok