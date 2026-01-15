Россиян призвали воздержаться от поездок в Иран

В Минэкономразвития призвали россиян воздержаться от поездок в Иран

В Минэкономразвития призвали россиян воздержаться от поездок в Иран до последующих официальных уведомлений. Соответствующая рекомендация опубликована на официальном сайте ведомства.

Соотечественникам, которые уже находятся на территории Исламской Республики, посоветовали проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов, а также внимательно следить за официальными новостями и строго соблюдать все инструкции местных властей. Кроме того, россиян попросили не вести фото- и видеосъемку, особенно объектов транспорта, энергетики и военной инфраструктуры.

В ведомстве также отметили, что при планировании поездок в Иран следует отслеживать актуальную информацию о ситуации на официальных сайтах российских загранучреждений, МИД России и в приложении «Помощник за рубежом».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности о желании нанести по Ирану быстрый и решительный удар. Однако советники не смогли гарантировать американскому лидеру, что в результате этих действий иранский режим быстро падет.

