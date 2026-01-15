Евросоюз начал работу над новой стратегией безопасности

Евросоюз начал работу над новой европейской стратегией безопасности

Евросоюз начал работу над новой европейской стратегией безопасности. Об этом в ходе пресс-конференции на Кипре сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Журналист задал ей вопрос, будет ли создан Европейский совет безопасности.

«Мы только начинаем работу над новой европейской стратегией безопасности, и на начальном этапе нецелесообразно заранее жестко ограничивать или, наоборот, расширять перечень тем. В конечном счете , когда мы представим европейскую стратегию безопасности, вы получите ответы и на этот вопрос», — ответила фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС в сфере безопасности. При этом фон дер Ляйен указала, что вопросы арктической безопасности традиционно находятся в сфере ответственности НАТО.