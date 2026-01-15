Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 15 января 2026Мир

Евросоюз начал работу над новой стратегией безопасности

Евросоюз начал работу над новой европейской стратегией безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Omar Havana / Reuters

Евросоюз начал работу над новой европейской стратегией безопасности. Об этом в ходе пресс-конференции на Кипре сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Журналист задал ей вопрос, будет ли создан Европейский совет безопасности.

«Мы только начинаем работу над новой европейской стратегией безопасности, и на начальном этапе нецелесообразно заранее жестко ограничивать или, наоборот, расширять перечень тем. В конечном счете , когда мы представим европейскую стратегию безопасности, вы получите ответы и на этот вопрос», — ответила фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС в сфере безопасности. При этом фон дер Ляйен указала, что вопросы арктической безопасности традиционно находятся в сфере ответственности НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давление стало еще сильнее». Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи с администрацией Трампа

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Офицер США назвал стратегическую ценность Гренландии

    В Нидерландах заявили о значительном ущербе после взрывов

    На Украине назвали условие изменения позиции по конфликту

    Глава управы Белгорода погиб на СВО

    Появилось видео гибели темнокожего воспитанника ЦСКА

    «Разобрала страну на части». Почему Майя Санду захотела ликвидировать Молдавию и объединить ее с Румынией?

    Зеленский вновь раскритиковал Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok