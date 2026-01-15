Реклама

13:42, 15 января 2026

Физическую форму 79-летнего Трампа оценили

Левитт: У 79-летнего Трампа энергия, о которой молодые люди могут только мечтать
Мария Винар

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт оценила физическую форму Дональда Трампа. Соответствующий комментарий публикует People.

Левитт согласилась с мнением министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, что 79-летний Трамп имеет «божественную форму», несмотря на его любовь к фастфуду, конфетам и диетической коле. «Министр Кеннеди прав. Как показывают результаты чемпионатов по гольфу и отчеты по здоровью, у президента форма и энергия, о которых большинство молодых людей могут только мечтать», — подчеркнула она.

Ранее стилист и парикмахер из Лондона Густав Фуше объяснил изменения во внешности Дональда Трампа. Специалист проанализировал выступление американского лидера в Вашингтоне перед членами Республиканской партии, которое состоялось в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Эксперт обратил внимание, что цвет волос Трампа неожиданно изменился.

