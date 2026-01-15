Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 15 января 2026Россия

Глава еще одного российского региона сообщил о новой атаке ВСУ

Губернатор Слюсарь: ВСУ атаковали Ростовскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВСУ атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram глава региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в период с 10:00 до 11:35 над Тацинским и Морозовским районами была отражена воздушная атака. О каком числе воздушных целей может идти речь, не уточняется.

Информация о пострадавших пока не поступила, подчеркнул губернатор.

Обычно в подобных случаях речь идет о беспилотниках (БПЛА), которые ежедневно запускаются с Украины по российской территории. Так, ранее 15 января об отражении атаки дронов сообщили власти Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, украинские войска пытались ударить по региону реактивными БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

    Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok