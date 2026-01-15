Глава еще одного российского региона сообщил о новой атаке ВСУ

Губернатор Слюсарь: ВСУ атаковали Ростовскую область

ВСУ атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram глава региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в период с 10:00 до 11:35 над Тацинским и Морозовским районами была отражена воздушная атака. О каком числе воздушных целей может идти речь, не уточняется.

Информация о пострадавших пока не поступила, подчеркнул губернатор.

Обычно в подобных случаях речь идет о беспилотниках (БПЛА), которые ежедневно запускаются с Украины по российской территории. Так, ранее 15 января об отражении атаки дронов сообщили власти Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, украинские войска пытались ударить по региону реактивными БПЛА.