Известная телеведущая рассказала о неуверенности в себе из-за шрамов на лице

Известная английская ведущая спортивных программ Лора Вудс рассказала о неуверенности в себе из-за шрамов на лице. Соответствующие посты появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница телеканала TNT Sports рассказала, что до настоящего момента пытается избавиться от шрамов, полученных во время романтического отдыха с женихом в 2024 году. Известно, что она разбила стеклянный абажур и поранила руку и область вокруг глаза.

«Порезы дошли до кости, но каким-то образом не задели глаз», — пояснила она, комментируя кадры из операционной.

Теперь знаменитость пытается избавиться от оставшихся рубцов с помощью лазера, уточняя, что процедура является болезненной и дорогостоящей. В свою очередь, в ответ на вопрос подписчика она указала, что испытывает проблемы с уверенностью в себе из-за внешности.

«Да, безусловно [я потеряла уверенность в себе]. Я вижу шрамы на фотографиях, когда улыбаюсь, хмурюсь... Но рождение ребенка отвлекло меня от этого. А еще помогло не забывать есть и чистить зубы», — отметила Вудс.

В декабре 2025 года американская актриса Анджелина Джоли показала шрам на груди от мастэктомии на обложке журнала Time.