22:21, 15 января 2026

Каллас попала в неловкую ситуацию после встречи с немецким политиком

Каллас перепутала главу комитета Бундестага Лашета с Писториусом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Глава евродипломатии Кая Каллас перепутала председателя комитета бундестага по внешней политике Армина Лашета с министром обороны Германии Борисом Писториусом. На это обратило внимание Frankfurter Allgemeine.

Отмечается, что Каллас опубликовала совместную фотографию с Лашетом в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с подписью: «Приятно было встретиться с федеральным министром обороны Борисом Писториусом».

Позднее глава евродипломатии удалила снимок. Как поясняет издание, перед этим она провела встречу с обоими политиками, которые действительно внешне похожи друг на друга.

Ранее Каллас в беседе с депутатами Европарламента в шутку предложила начать выпивать на фоне мировой нестабильности. По ее словам, несмотря на то что она не злоупотребляет алкоголем, происходящее в мире может означать, что сейчас подходящий момент, чтобы начать выпивать.

