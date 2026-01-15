Реклама

15:05, 15 января 2026

Казахстан резко нарастил импорт автотехники из России

ТАСС: Поставки автомобилей из России в Казахстан выросли на треть в 2025 году
Марина Аверкина

Фото: Collection Maykova / Shutterstock / Fotodom

С января по ноябрь 2025 года Казахстан значительно увеличил объем ввоза автомобильной техники из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Бюро национальной статистики страны.

Из этих данных следует, что за отчетный период на казахский рынок было ввезено 6 703 единицы легковых и грузопассажирских автомобилей российского производства. За аналогичный период 2024 года этот показатель составил 5 099 автомобилей. Рост импорта в этой категории достиг 33 процентов.

С января по ноябрь 2025 года Казахстан импортировал из России 481 грузовой автомобиль, что на 184 процента больше, чем годом ранее, когда было поставлено 169 машин.

Положительная динамика также зафиксирована среди специальной техники, включающей автокраны, пожарные машины, бетоновозы и коммунальную технику. Ее импорт за одиннадцать месяцев минувшего года увеличился на 16 процентов: со 122 единиц — в 2024-м до 142 — за отчетный период.

Ранее россиянам назвали неожиданную причину роста цен на одну модель кроссовера Jaecoo.

