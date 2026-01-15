Реклама

03:21, 15 января 2026

Экс-глава МИД Австрии заявила о стремлении Запада разрушить Россию

Кнайсль: Запад систематически стремится разрушить Россию изнутри
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Западные страны систематически стремятся разрушить Россию изнутри, заявила экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль, передает Первый канал.

В «Шоу Вована и Лексуса» пранкеры попросили Кнайсль прокомментировать недавний розыгрыш, в котором фигурирует один из руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлиан Булай. Румынский политик открыто рассказал о своем нежелании видеть Россию единой и высказался за ее этническое дробление.

«Существует систематическое стремление разрушить Россию изнутри», — подчеркнула Кнайсль. Она добавила, что Запад использует механизмы дестабилизации, которые применялись в начале XX века. Тогда утверждалось, что Россию невозможно уничтожить на поле боя, а добиться этого можно лишь через внутренний подрыв.

Ранее экс-глава МИД Австрии рассказала о глубоком кризисе Европы.

