06:21, 15 января 2026

В США заявили о начале новой фазы СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украинский конфликт перешел в новую стадию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Украинский конфликт переходит в новую стадию, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Мы увидели удар "Орешником" и в дальнейшем таких ударов может быть больше. <…> Ситуация перешла в новую фазу», — уточнил он. Джонсон отметил, что россиянам «не предлагают ничего серьезного».

По мнению эксперта, террористический удар Киева по отелю и кафе в Херсонской области, попытка атаковать резиденцию президента России в Новгородской области заставляют Москву ужесточать меры.

Ранее в России заявили о начале нового этапа СВО.

