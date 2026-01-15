Реклама

05:00, 15 января 2026

Крокодил растерзал десятилетнего мальчика

В Замбии крокодил съел мальчика, который купался перед школой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Roy Ismail / Shutterstock / Fotodom

В Замбии ребенок стал жертвой крокодила. Об этом сообщает ZNBC.

Трагический инцидент произошел на берегу озера Кариба в деревне Какамба. По словам командующего полицией Южной провинции Муно Намалонго, хищник напал на четвероклассника Винока Каббая, когда тот купался перед уроками. Хищник напал на мальчика, утащил его под воду и растерзал.

Местные жители незамедлительно организовали спасательную операцию. Останки десятилетнего мальчика нашли через три часа примерно в 200 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что в штате Махараштра, Индия, 59-летний Лаксман Калги стал жертвой крокодила. Хищник утащил его под воду, когда он решил искупаться с друзьями.

