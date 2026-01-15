Реклама

Экономика
13:15, 15 января 2026Экономика

Крупнейшая экономика Европы выросла после двухлетнего спада

Destatis: Экономика Германии выросла на 0,2 процента по итогам 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Christoph Steitz / Reuters

По итогам 2025 года экономика Германии продемонстрировала небольшой прирост после двух лет рецессии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

За прошлый год, согласно предварительной оценке, немецкая экономика увеличилась на 0,2 процента с поправкой на инфляцию, В 2024-м спад крупнейшего в еврозоне ВВП составил 0,5 процента, а в 2023-м — 0,9 процента.

Глава статистического агентства Рут Бранд объяснила перелом тенденции в первую очередь наращиванием потребительских расходов населения и увеличением государственных трат. Все это придало дополнительный импульс немецкой экономике, констатировала она.

Одной из главных проблем немецкой экономики остается растущий госдолг. Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах властей ФРГ поднять его планку до рекордных 512 миллиардов евро в 2026 году. Подобные намерения местных властей эксперты объяснили необходимостью восстановления разрушающейся инфраструктуры и модернизации вооруженных сил.

