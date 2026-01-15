Реклама

22:03, 15 января 2026

Лукашенко раскрыл секрет изучения китайского языка

Марина Совина
Фото: Sputnik / Ramil Sitdikov / Kremlin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл секрет успешного изучения китайского языка. Его слова приводит РИА Новости.

В разговоре с главой госучреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"» Татьяной Харлап белорусский лидер вспомнил слова главы КНР Си Цзиньпина. «Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский. Я вот запомнил его слова: его не надо бояться», — сказал он. Также, по мнению Лукашенко, при изучении китайского нужно быть художником, чтобы рисовать иероглифы.

Ранее Александр Лукашенко призвал лидеров Запада учиться у председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, Китай отличает от Запада то, что он показывает возможность мирного развития с уважением к другим странам.

