Минфин России резко увеличит объем продажи валюты

Минфин увеличит в 2,3 раза объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу

Минфин России с 16 января по 5 февраля планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 192,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Таким образом, ежедневный объем реализации резко увеличится, составив в эквиваленте 12,8 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше запланированных на период с 5 декабря по 15 января 5,6 миллиарда, следует из материалов.

«Банк России, исходя из объявленного ранее ежемесячного объема продаж валюты на 4,62 миллиарда рублей в день до конца первого полугодия 2026 года, будет в итоге продавать валюту в объеме 17,42 миллиардов рублей в день, что на 20 процентов больше по сравнению с предыдущим периодом», — говорится в поступившем «Ленте.ру» комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчаковой, по словам которой рубль на решение властей «почти не отреагировал».

Центробанк 26 декабря сообщил, что с января по июнь в рамках операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), будет ежедневно продавать иностранную валюту на указанную сумму, что, как отмечают аналитики, может привести к некоторому ослаблению рубля, что будет постепенно ощущаться в первом квартале 2026 года.