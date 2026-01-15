Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:34, 15 января 2026Экономика

Минфин России резко увеличит объем продажи валюты

Минфин увеличит в 2,3 раза объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Минфин России с 16 января по 5 февраля планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 192,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Таким образом, ежедневный объем реализации резко увеличится, составив в эквиваленте 12,8 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше запланированных на период с 5 декабря по 15 января 5,6 миллиарда, следует из материалов.

«Банк России, исходя из объявленного ранее ежемесячного объема продаж валюты на 4,62 миллиарда рублей в день до конца первого полугодия 2026 года, будет в итоге продавать валюту в объеме 17,42 миллиардов рублей в день, что на 20 процентов больше по сравнению с предыдущим периодом», — говорится в поступившем «Ленте.ру» комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчаковой, по словам которой рубль на решение властей «почти не отреагировал».

Центробанк 26 декабря сообщил, что с января по июнь в рамках операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), будет ежедневно продавать иностранную валюту на указанную сумму, что, как отмечают аналитики, может привести к некоторому ослаблению рубля, что будет постепенно ощущаться в первом квартале 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Экстремальное похудение жены сына Бекхэма на фоне скандала с его семьей объяснили

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

    Турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде

    Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

    Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

    На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok