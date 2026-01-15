Реклама

Россия
01:51, 15 января 2026Россия

На Украине за год возбудили более 250 тысяч дел против дезертиров

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В 2025 году на Украине было возбуждено более 250 тысяч уголовных дел по статьям за дезертирство и самоволку, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

Он отметил: если раньше воинские части ежемесячно оставляли около 15-18 тысяч, теперь — 20 тысяч человек.

«По данным украинской прокуратуры, за октябрь было заведено более 21 тысячи дел. То есть две трети ежемесячно собираемых территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) бойцов, которых отправляют сначала в учебные центры, а потом — на передовую, бегут», — подчеркнул он.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко заявил, что ежедневно из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют более одной тысячи солдат.

