Москвичи недополучили солнца

В декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы

В декабре 2025-го солнце в Москве светило лишь пять часов — это более чем в 3,5 раза меньше многолетней средней нормы. О том, что жители столицы в конце минувшего года недополучили солнечного света, со ссылкой на данные обсерватории МГУ сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Синоптик отметила, что средняя для декабря продолжительность солнечного сияния составляет 18 часов. Таким образом, солнце светило в городе лишь примерно по 10 минут в день. Между тем, продолжила Позднякова, в январе среднее многолетнее значение солнечной радиации находится на уровне 33 часов, что почти вдвое выше, чем в декабре. Следовательно, текущий месяц обещает быть не таким пасмурным, как предыдущий.

Что касается показателя за весь 2025-й, он составил 1676 часов — это 96 процентов от среднегодовой нормы солнечного сияния в столице.

Ранее в этот же день стало известно, что в небе над Москвой заметили редкое природное явление — паргелий, или ложное солнце.