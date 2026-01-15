Муж отомстил отказывавшей ему в сексе восемь лет жене

В индийском городе Индор мужчину арестовали по обвинению в убийстве своей супруги. Мотивом преступления стало то, что жена отказывала ему в интимной близости на протяжении восьми лет, сообщает NDTV.

40-летняя женщина скончалась на территории полицейского участка, куда ее без сознания привез сам супруг. Он заявил, что его жена потеряла сознание и упала дома в результате внезапного повышения артериального давления, однако судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение.

В ходе допроса индиец признался в совершении преступления. Как он утверждал, причиной конфликта стало то, что супруга в течение восьми лет отказывалась вступать с ним в интимные отношения, что вызвало у него «сильный гнев».

