Муж отомстил отказывавшей ему в сексе восемь лет жене

В Индии муж убил жену за то, что она отказывала ему в интимной близости 8 лет
Марина Совина
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В индийском городе Индор мужчину арестовали по обвинению в убийстве своей супруги. Мотивом преступления стало то, что жена отказывала ему в интимной близости на протяжении восьми лет, сообщает NDTV.

40-летняя женщина скончалась на территории полицейского участка, куда ее без сознания привез сам супруг. Он заявил, что его жена потеряла сознание и упала дома в результате внезапного повышения артериального давления, однако судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение.

В ходе допроса индиец признался в совершении преступления. Как он утверждал, причиной конфликта стало то, что супруга в течение восьми лет отказывалась вступать с ним в интимные отношения, что вызвало у него «сильный гнев».

Ранее в Индии родственники уже готовились к кремации пожилой родственницы, когда она неожиданно ожила. 103-летнюю Гангабаи Сахаре сочли умершей после того, как она перестала двигаться и дышать. Женщину стали готовить к похоронам, однако в какой-то момент племянник «покойной» заметил, что она стала шевелить пальцами ног.

