Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 15 января 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли способы Трампа надавить на Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: Санкции США против соратников Зеленского приблизят мир
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп может надавить на Владимира Зеленского, чтобы приблизить мир. Возможные способы давления в беседе с NEWS.ru раскрыл экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Бывший нардеп назвал санкции против соратников украинского лидера действенным механизмом, способным сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки. По мнению Килинкарова, Трамп уже понял, что Зеленский не хочет мира, и санкционная политика в отношении его ближайшего окружения была бы справедливой.

«Это абсолютно соответствует действительности, потому что такой итог невыгоден украинскому президенту и его окружению. Они научились жить в условиях военных действий, поэтому не хотят завершения конфликта», — отметил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для мира на Украине нужно обсуждать новую архитектуру безопасности. При этом Киев и поддерживающие его страны не готовы к урегулированию конфликта, подчеркнул российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Экстремальное похудение жены сына Бекхэма на фоне скандала с его семьей объяснили

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

    Турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде

    Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

    Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

    На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok