Экс-нардеп Килинкаров: Санкции США против соратников Зеленского приблизят мир

Президент США Дональд Трамп может надавить на Владимира Зеленского, чтобы приблизить мир. Возможные способы давления в беседе с NEWS.ru раскрыл экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Бывший нардеп назвал санкции против соратников украинского лидера действенным механизмом, способным сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки. По мнению Килинкарова, Трамп уже понял, что Зеленский не хочет мира, и санкционная политика в отношении его ближайшего окружения была бы справедливой.

«Это абсолютно соответствует действительности, потому что такой итог невыгоден украинскому президенту и его окружению. Они научились жить в условиях военных действий, поэтому не хотят завершения конфликта», — отметил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для мира на Украине нужно обсуждать новую архитектуру безопасности. При этом Киев и поддерживающие его страны не готовы к урегулированию конфликта, подчеркнул российский лидер.