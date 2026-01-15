Реклама

На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

WP: Конфликт Зеленского и Кличко говорит о политической неразберихе на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Petros Karadjias / Reuters

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко говорит о политической неразберихе в стране. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).

Как напоминает издание, в одном из своих вечерних обращений Зеленский заявил, что власти города делают недостаточно для ликвидации последствий ударов по энергетике, что вызвало яркую реакцию Кличко, которую он выразил в своем Telegram-канале.

«Словесная война подчеркивает политическую неразбериху в стране, поскольку администрация Зеленского, ослабленная обвинениями в коррупции, похоже, пытается набрать очки у своих политических соперников», — пишет WP.

Ранее Кличко призывал киевлян по возможности покинуть город. В украинской столице половина многоквартирных домов осталась без теплоснабжения, также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

