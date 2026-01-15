Реклама

На Западе поразились словам главы МИД Финляндии о России

Мема: Введенные против РФ санкции вернулись бумерангом к Финляндии
Варвара Кошечкина
Фото: Tom Little / Reuters

Санкции, введенные против России, вернулись бумерангом к экономике Финляндии, которая ощутимо пострадала из-за них. Об этом заявил член правой финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

В своей публикации политик поразился заявлениям министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая сообщила о необходимости усилить антироссийские санкции. По его словам, глава финского МИД не осознает, что экономика страны больше всего страдает от введенных против России санкций.

«Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне», — написал Мема.

Он также отметил, что для Финляндии окажется более выгодным решение о снижении эскалации между Хельсинки и Москвой и возобновлении диалога. Политик подчеркнул, что на данный момент власти страны продолжают действовать вопреки интересам финских граждан.

Ранее профессор международных отношений в Государственном университете Сан-Франциско Андрей Цыганков заявил, что западные страны пытаются принудительно изменить Россию. По его мнению, такое поведение Запада в отношении России формируется из жажды мести за старые обиды.

