Набитый деньгами черный чемодан из сгоревшей почты в российском регионе попал на видео

В Семилуках брат и сестра сожгли почту, чтобы скрыть кражу ₽60 млн, их задержали
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

В Воронежской области брат с сестрой сожгли почтовое отделение, чтобы скрыть кражу 60 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале и опубликовала оперативное видео с задержанными.

На кадрах виден набитый деньгами черный чемодан, мужчина и женщина в наручниках. Они признаются, что похитили миллионы рублей.

В Семилуках произошел пожар в отделении почты, но полицейские выяснили, что возгорание было неслучайным — там пропали почти 60 миллионов рублей. К произошедшему оказалась причастна руководитель почтового отделения, которую задержали при попытке выехать в Московский регион. В ее автомобиле оперативники нашли свыше двух миллионов рублей.

Еще 37 миллионов рублей были обнаружены в машине ее брата, припаркованной по адресу его проживания. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») и 158 («Кража») УК РФ. Брат с сестрой заключены под стражу.

Аналогичное преступление было раскрыто ранее полицейскими в Сибири. Водитель почтового автомобиля обратился в правоохранительные органы и рассказал, что 5 декабря на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области в салоне произошел пожар, уничтоживший две инкассаторские сумки, при этом корреспонденция не пострадала. По его словам, он самостоятельно потушил возгорание. Однако выяснилось, что водитель с коллегой украли почти 10 миллионов рублей.

