Налоги на три продукта призвали повысить

ВОЗ: Необходимо повысить налоги на алкоголь, табак и сладкие напитки

Страны по всему миру должны к 2035 году повысить налоги на табак, алкоголь и сладкие напитки, чтобы добиться их удорожания, а значит, снизить доступность. С таким призывом выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ее эксперты обратили внимание, что сладкие и алкогольные напитки дешевеют благодаря стабильно низким налоговым ставкам в большинстве стран. Это оборачивается распространением таких болезней, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак. Иными словами, слабый налоговый пресс позволяет вредным продуктам оставаться дешевыми.

ВОЗ подчеркнула, что в большинстве стран с 2022 года алкоголь стал более доступным, поскольку налоги не успевают за инфляцией и ростом доходов. Например, вино остается необлагаемым налогом по меньшей мере в 25 странах. Доля налогов на алкоголь сохраняется на невысоком уровне: медианные показатели акцизного налога в мире составляют 14 процентов для пива и 22,5 процента для крепких спиртных напитков.

С начала 2026 года производители алкоголя в России собираются поднять отпускные цены на 10-17 процентов. Компании объяснили такое решение ростом акциза и инфляцией.