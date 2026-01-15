Реклама

22:48, 15 января 2026Мир

Названа причина взрывов в Нидерландах

NOS: Взрывы в нидерландском городе Утрехт могли произойти из-за утечки газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Julian Stähle / Globallookpress.com

Причиной взрывов в нидерландском городе Утрехт могла стать утечка газа. Об этом сообщает NOS со ссылкой на представителя службы экстренного реагирования.

Он отметил, что произошедшее, вероятно, было несчастным случаем, а не преднамеренным действием. В настоящее время проводится расследование.

В результате взрывов в здании вспыхнул пожар, его тушение продолжается. Подача газа в районе, где произошли взрывы, отключена для предотвращения дальнейших рисков.

О взрывах в Утрехте стало известно ранее 15 января. Точное число пострадавших пока неизвестно. Мэр Шарон Дейксма сообщила, что городу был нанесен значительный ущерб.

