Бывший СССР
15:22, 15 января 2026

Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

Балицкий: Река Конка является последним препятствием перед взятием РФ Запорожья
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Река Конка является последним препятствием перед взятием российскими войсками Запорожья. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российские вооруженные силы от областного центра — города Запорожья», — написал глава региона.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что россияне продвигаются в районе населенного пункта Степногорск. Уточняется, что российские военные заняли южную часть населенного пункта и просачиваются малыми группами в село Приморское.

