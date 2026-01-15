Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

Балицкий: Река Конка является последним препятствием перед взятием РФ Запорожья

Река Конка является последним препятствием перед взятием российскими войсками Запорожья. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российские вооруженные силы от областного центра — города Запорожья», — написал глава региона.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что россияне продвигаются в районе населенного пункта Степногорск. Уточняется, что российские военные заняли южную часть населенного пункта и просачиваются малыми группами в село Приморское.