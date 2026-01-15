Реклама

13:30, 15 января 2026

Названы четыре веские причины отказаться от привычки спать с мокрой головой

Врач Шербер предупредил о фолликулите из-за сна с мокрой головой
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Aquarius Studio / Shutterstock / Fotodom  

Сон с мокрой головой негативно влияет на здоровье волос, предупредил врач Ноэль Шербер. Его слова передает издание El Economista.

Шербер назвал четыре веские причины отказаться от этой привычки. Во-первых, мокрые волосы становятся более хрупкими, поэтому легче ломаются во время сна. Во-вторых, по словам специалиста, влага создает идеальную среду для размножения грибков и бактерий на коже головы.

В-третьих, на голове могут появиться небольшие прыщики и фолликулит, продолжил он. Причиной тому являются кожное сало, остатки макияжа, грязь и бактерии, скапливающиеся на подушке. Кроме того, сон с мокрой головой осенью и зимой повышает риск возникновения простуды, заключил Шербер.

Ранее дерматолог Александр Быканов рассказал, как быстро вылечить внезапно вскочивший прыщ. С этой целью он призвал воспользоваться средством с азелаиновой кислотой.

