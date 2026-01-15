Названы не связанные с гигиеной причины плохого запаха изо рта

Врач Скарр: Неприятный запах изо рта могут вызвать кишечная бактерия и рефлюкс

Врач общей практики Мартин Скарр назвал не связанные с плохой гигиеной причины появления неприятного запаха изо рта. Его слова приводит Daily Mail.

Первой возможной причиной неприятного запаха изо рта Скарр назвал кислотный рефлюкс, который далеко не всегда сопровождается изжогой. Кроме того, по его словам, причина может быть в нарушении перистальтики желудочно-кишечного тракта. «Неприятный запах изо рта также может быть вызван бактерией Helicobacter pylori. Это распространенная кишечная бактерия вызывает вздутие живота, газообразование и изжогу», — рассказал специалист.

По словам врача, в редких случаях запах изо рта может появиться из-за атрофического ринита, при котором слизистая оболочка носа истончается и становится сухой. В результате слизь образует корочку, в которой размножаются бактерии и вызывают неприятный запах, незаметный для самого человека.

Ранее гастроэнтеролог Инна Мазько посоветовала способ справиться с метеоризмом после обильного застолья. По ее словам, эффективнее всего помогает бороться с симптомом прогулка или другая легкая физическая активность.