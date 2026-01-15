Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:35, 15 января 2026Забота о себе

Названы не связанные с гигиеной причины плохого запаха изо рта

Врач Скарр: Неприятный запах изо рта могут вызвать кишечная бактерия и рефлюкс
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Врач общей практики Мартин Скарр назвал не связанные с плохой гигиеной причины появления неприятного запаха изо рта. Его слова приводит Daily Mail.

Первой возможной причиной неприятного запаха изо рта Скарр назвал кислотный рефлюкс, который далеко не всегда сопровождается изжогой. Кроме того, по его словам, причина может быть в нарушении перистальтики желудочно-кишечного тракта. «Неприятный запах изо рта также может быть вызван бактерией Helicobacter pylori. Это распространенная кишечная бактерия вызывает вздутие живота, газообразование и изжогу», — рассказал специалист.

По словам врача, в редких случаях запах изо рта может появиться из-за атрофического ринита, при котором слизистая оболочка носа истончается и становится сухой. В результате слизь образует корочку, в которой размножаются бактерии и вызывают неприятный запах, незаметный для самого человека.

Ранее гастроэнтеролог Инна Мазько посоветовала способ справиться с метеоризмом после обильного застолья. По ее словам, эффективнее всего помогает бороться с симптомом прогулка или другая легкая физическая активность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

    В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

    В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

    Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

    Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

    Москву похвалили за уборку снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok