Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 15 января 2026Силовые структуры

Названы причастные к подрыву машины известного ученого-физика в Москве

Полковник СК Куликова: Четверо задержаны за подрыв машины ученого в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Четыре человека задержаны за причастность к подрыву автомобиля ученого из НИИ «Полюс» имени Стельмаха, совершенного 1 декабря 2025 года в городе Московский Новой Москвы. Об этом «МК» сообщила руководитель 6-го контрольно-следственного отдела столичного управления Следственного комитета (СК) России полковник юстиции Ольга Куликова.

Задержанные являются исполнителями преступления, действовавшими по поручению неустановленных лиц из мессенджера. Им обещали денежное вознаграждение. Среди них две родные сестры — 19-летняя Полина и 20-летняя Нина Бескурниковы, которые воспитывались в детском доме. Их роль заключалась в том, что они извлекли самодельное взрывное устройство (СВУ) из тайника и передали соучастнику по фамилии Гурдзибеев. Он учился в колледже. В его задачу входила слежка за ученым. С этой целью он снял квартиру и установил бомбу на автомобиль жертвы.

Четвертая участница подрыва — менеджер логистической компании Светлана Брыксина, которая перевозила на своей машине Бескурниковых и СВУ. Все они не были знакомы, отметила полковник СК.

Им предъявлено обвинение в покушении на убийство сотрудника НИИ. Они изготовили бомбу фугасного типа массой до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Также они вели скрытое наблюдение за руководителем комплекса института Михаилом Ладугиным. Суд санкционировал арест фигурантов дела.

О машине Toyota Land Cruiser, сгоревшей возле жилой многоэтажки жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице стало известно утром 1 декабря 2025 года. Объятую огнем машину сняли на видео очевидцы. Возгоранию предшествовал взрыв.

Автомобиль принадлежал доктору физико-математических наук, работающему в одном из научно-исследовательских институтов, специализирующемся на лазерных технологиях. Сам он находился на момент взрыва в командировке в Юго-Восточной Азии. Имя ученого не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

    Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

    В полуфинале турнира WTA встретятся завоевавшие серебро ОИ в паре россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok