Немоляева ответила раскритиковавшей ранние браки Гай Германике

Актриса Светлана Немоляева заявила, что счастье в браке не зависит от возраста

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева высказалась на тему ранних браков и заявила, что успешность союза не зависит от возраста. Ее слова приводит «Абзац».

«Бывают ранние браки счастливые, а бывает, когда моментально расходятся. Панацеи нет, выводы делать сложно», — заявила актриса.

Немоляева подчеркнула, что браки «рождаются на небесах». По мнению актрисы, возраст супругов при этом не является определяющим фактором. «Это вековое понятие: нашел человек свою половинку или нет», — пояснила она.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика высказалась против ранних браков. По словам 41-летней постановщицы сериала «Школа», молодые девушки вступают в брак от одиночества или чтобы убежать от чего-то. Сама Гай Германика в 2025 году стала бабушкой: ее 17-летняя дочь Октавия родила первого ребенка. Режиссер рассказывала, что девушка уже находится в официальном браке.