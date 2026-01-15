Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:39, 15 января 2026Культура

Немоляева ответила раскритиковавшей ранние браки Гай Германике

Актриса Светлана Немоляева заявила, что счастье в браке не зависит от возраста
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева высказалась на тему ранних браков и заявила, что успешность союза не зависит от возраста. Ее слова приводит «Абзац».

«Бывают ранние браки счастливые, а бывает, когда моментально расходятся. Панацеи нет, выводы делать сложно», — заявила актриса.

Немоляева подчеркнула, что браки «рождаются на небесах». По мнению актрисы, возраст супругов при этом не является определяющим фактором. «Это вековое понятие: нашел человек свою половинку или нет», — пояснила она.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика высказалась против ранних браков. По словам 41-летней постановщицы сериала «Школа», молодые девушки вступают в брак от одиночества или чтобы убежать от чего-то. Сама Гай Германика в 2025 году стала бабушкой: ее 17-летняя дочь Октавия родила первого ребенка. Режиссер рассказывала, что девушка уже находится в официальном браке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Место взрыва в центре МВД в Сыктывкаре попало на видео

    Жена найденного мертвым экс-замминистра труда России дала первый комментарий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok