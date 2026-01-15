Реклама

12:24, 15 января 2026

В России не нашли качественных светодиодных ламп

Роскачество не нашло в России удовлетворяющих требованиям светодиодных ламп
Платон Щукин
Фото: Unsplash

Все исследованные марки светодиодных ламп, продающихся в России, не соответствуют обязательным требованиям по коэффициенту мощности, который показывает, насколько эффективно электрическая энергия преобразуется в световую. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, сообщает РИА Новости.

В общей сложности проверке подверглись 20 популярных торговых марок по 13 показателям. Из них 18 моделей производится в Китае — Hesler, Smartbuy, Feron, In Home, Leek, «Космос», Ecola, «Фотон», Camelion, «ЭРА», «Онлайт», Gauss, «Ресанта», «Старт», Ergolux, Navigator, Tokov, Osram. Еще две выпускаются в России — это Bellight и «Ашан».

В среднем указанные модели половину энергии расходуют впустую. Кроме того, 11 марок (среди них обе производимые в России) неверно указывали световой поток товара, расхождение превышало допустимые 10 процентов.

Три модели — Hesler, Smartbuy и Feron — излучают свет не той температуры, что указан, а лампа Ergolux имеет коэффициент пульсации в 50 процентов при норме до 10 процентов.

При этом все лампы физически работоспособны, то есть они прошли испытания низкой температурой, выдержали 15 тысяч циклов включения и выключения, а также непрерывную работу в течение тысячи часов.

В Роскачестве заявили, что выявленные нарушения подтверждают необходимость введения обязательной цифровой маркировки данной продукции. Каким образом маркировка может решить проблемы, обнаруженные у всех легально произведенных и реализуемых товаров сразу, в организации не уточнили.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре лососевых пяти торговых марок («Московский рыбокомбинат», «Деликатеска», «Красное золото», «Русское Море», «Красная икра»).

