Обстановка с толпами пассажиров в аэропорту Москвы попала на видео

Прилетевшие из Душанбе пассажиры застряли в очереди в аэропорту Жуковский

Прилетевшие из Таджикистана в Россию пассажиры застряли в столичном аэропорту. Кадры с места публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Обстановка с толпами пассажиров рейса Душанбе — Москва в воздушной гавани Жуковский попала на видео очевидцев. Люди стоят в очереди на контроле, причину задержек им не назвали. «Ничего не говорят. 30 минут стоим без движения», — сообщили граждане.

Ранее сотни застрявших в российском аэропорту пассажиров попали на видео. На аэродроме задержали вылеты 26 рейсов.