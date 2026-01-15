Реклама

Россия
11:46, 15 января 2026Россия

Подруга привела подробности задержания в Москве сбежавшей от насилия в семье девушки

Подруга Манькиевой заявила, что полицейские в Москве ждут людей из Ингушетии
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Подруга сбежавшей от насилия в семье 21-летней Айны Манькиевой, которую полицейские удерживают в отделе Свиблово в Москве, привела подробности ее задержания. Она отметила, что оперативники сейчас ждут людей из Ингушетии, об этом стало известно порталу Msk1.ru.

Приятельница уточнила, что девушка связалась с ней поздно ночью и попросила о помощи. Девушка поделилась, что накануне увидела на телефоне шесть пропущенных звонков от Манькиевой. Она пыталась ей перезвонить, но та на связь не выходила.

Позже девушке все-таки удалось побеседовать с подругой. «Также поговорила, кажется, со следователем. Он сказал, что она объявлена в федеральный розыск, и объяснил ситуацию, что ждут людей из Ингушетии», — отметила горожанка.

Уже в отделе подруга хотела выяснить, почему задержали Манькиеву. По ее словам, тогда девушке не предоставили протокол задержания. Задержанная плохо видит, и ей нужно увеличительное стекло, чтобы прочитать текст. Однако ей ничего не предоставили.

Подруга подчеркнула, что не заметила у отделения полиции людей из Ингушетии — ни родственников, ни правоохранителей.

О задержании Манькиевой стало известно 15 января.

Как утверждают правозащитники, девушка воспитывалась в многодетной малообеспеченной семье. С самого детства она подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода ей пришлось восстанавливаться в течение восьми месяцев. В апреле 2025 года Манькиева решила бежать.

Ее задержали в Москве якобы по обвинению в краже.

