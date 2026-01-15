Реклама

13:14, 15 января 2026Силовые структуры

Подтвердилась версия о мотивах подрывника полицейских в Москве

Подрывник сотрудников ДПС в Москве был под влиянием кол-центра
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Фигурант уголовного дела о подрыве двух сотрудников ДПС на Елецкой улице в Москве Павел Голубенко находился под воздействием влияния сотрудников кол-центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Ольгу Куликову.

Во время изучения личности подрывника была установлена его страница в социальной сети. Там обнаружили множество постов об игре STALKER, в том числе про оружие, а также переписки, которые свидетельствуют о том, что фигурант находился под воздействием сотрудников кол-центра.

Установлены дропы, через которых по указанию мошенников осуществлялись денежные переводы. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей.

Ранее была оценена версия о связи подрывов полицейских и генерала Генштаба, которые произошли с разницей в два дня.

