Посол США высказался о заключении соглашения с Данией по Гренландии

Посол Уайт: США и Дания придут к взаимовыгодному соглашению по Гренландии

Посол США в Бельгии Билл Уайт допустил, что Вашингтон и Копенгаген придут к взаимовыгодному соглашению по Гренландии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я верю, что между президентом [США Дональдом] Трампом и премьер-министром Дании [Метте Фредериксен] установятся продуктивные отношения, и это приведет к повышению уровня безопасности в Гренландии. А это безопасность для НАТО, Европы и США», — отметил дипломат.

Уайт также предположил, что Фредериксен могла бы извлечь выгоду из конфликта с США из-за Гренландии в преддверии выборов в конце этого года.

«Небольшая ссора или разговор с президентом Трампом на самом деле помогут ей победить на выборах. И дело в том, что мы действительно хотим, чтобы она победила на этих выборах. В противном случае она сдвинется гораздо левее, чем хотелось бы Америке», — указал он.

Ранее Фредериксен назвала переговоры глав МИД Дании и Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио непростой встречей. Она подчеркнула, что создание трехсторонней рабочей группы не меняет того факта, что существует фундаментальное разногласие, поскольку амбиции Вашингтона по «захвату» острова остаются неизменными.