Появились новые подробности о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Организаторы беспорядков в аэропорту Махачкалы проверяли паспорта пассажиров

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, окружив автобус с пассажирами рейса из Тель-Авива, проверяли их паспорта, чтобы найти евреев. Об этом в своих показаниях заявил бывший гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов, пишет ТАСС.

Его слова прозвучали в Верховном суде Дагестана на заседании по делу трех организаторов беспорядков. Протестующие, ворвавшись в автобус, против воли людей вытаскивали их на улицу и проверяли документы, говоря, что им «нужно найти евреев», рассказал Рамазанов. При этом многие уговаривали протестующих выйти из автобуса и разойтись.

Ранее сообщалось, что участники этих беспорядков бросали тяжелые предметы в сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся сдержать разбушевавшуюся толпу, и срывали с них каски.