Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:50, 15 января 2026Силовые структуры

Появились новые подробности о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Организаторы беспорядков в аэропорту Махачкалы проверяли паспорта пассажиров
Варвара Митина (редактор)

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, окружив автобус с пассажирами рейса из Тель-Авива, проверяли их паспорта, чтобы найти евреев. Об этом в своих показаниях заявил бывший гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов, пишет ТАСС.

Его слова прозвучали в Верховном суде Дагестана на заседании по делу трех организаторов беспорядков. Протестующие, ворвавшись в автобус, против воли людей вытаскивали их на улицу и проверяли документы, говоря, что им «нужно найти евреев», рассказал Рамазанов. При этом многие уговаривали протестующих выйти из автобуса и разойтись.

Ранее сообщалось, что участники этих беспорядков бросали тяжелые предметы в сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся сдержать разбушевавшуюся толпу, и срывали с них каски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    На Западе назвали условие ухода фон дер Ляйен

    Военкор рассказал о странном поведении российского генерала во время марша Пригожина

    Крещенские купания начали отменять в регионах России из-за БПЛА

    Врач назвал идеальное время для первой чашки кофе

    Дзюба оценил выступление россиянина Демина в НБА

    Случаи смерти детей при странных обстоятельствах выявили еще в одном роддоме России

    Динамика цен на ключевой драгметалл резко изменилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok