«Летел град камней и других тяжелых предметов». Свидетель раскрыл новые подробности о массовых погромах в аэропорту Махачкалы

Участники беспорядков в Махачкале в 2023 году бросали в полицейских камни

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, устроенных в октябре 2023 года, бросали тяжелые предметы в сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся сдержать разбушевавшуюся толпу, и срывали с них каски. Новые подробности произошедшего в российской авиагавани раскрыл заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев в своих свидетельских показаниях.

Он отметил, что наиболее агрессивные участники беспорядков били сотрудников полиции и Росгвардии руками и ногами, пытаясь отобрать у них щиты и дубинки, а также срывали с них каски и старались повалить их на землю. Кроме того, действия протестующих сопровождались агрессивными выкриками.

В сотрудников полиции периодически летел град камней и других тяжелых предметов, фрагменты тротуарной плитки, какие-то ящики, комья земли и тому подобное Руслан Мустафаев свидетель

Мустафаев добавил, что у него периодически складывалось впечатление, будто толпой «кто-то руководил и перенаправлял ее действия».

Фото: AP

Что говорят другие свидетели?

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Махачкалы Магомед Мухтаров в своих показаниях также отметил агрессивное поведение участников беспорядков в дагестанском аэропорту. В частности, по его словам, толпа ломала имущество авиагавани и бросала камни в представителей правоохранительных органов. Он добавил, что среди сотрудников его подразделения были пострадавшие от действий протестующих.

Начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, в свою очередь, рассказал, что в беспорядках участвовали 1,4 тысячи человек. При этом сообщалось, что двое участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы готовили теракт против полицейских.

Фото: Kazbek Basayev / Reuters

По делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы осудили больше 130 человек

Толпа мужчин ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев и заблокировала международный терминал в октябре 2023 года. Им не понравилось, что в аэропорту приземлился самолет из Израиля. Позже они ворвались в здание аэропорта и устроили обыск в помещениях. Воздушную гавань из-за происходящего пришлось закрыть на вылет и прилет.

Участники беспорядков не подчинялись законным требованиям полиции и применяли насилие по отношению к представителям правоохранительных органов. В результате произошедшего пострадало не менее 20 человек — гражданские и полицейские. Также был нанесен ущерб аэропорту на сумму более 24 миллионов рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 212 («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти») УК РФ. Суды вынесли приговоры 135 фигурантам. В зависимости от роли каждого они получили сроки от 6,5 до 15 лет колонии общего режима.

По версии следствия, организовали беспорядки экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), предполагаемый администратор Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев, известный как Абу Умар Саситлинский (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Они находятся в розыске.

В октябре 2025 года сообщалось, что Абакарова нашли без признаков жизни на вилле в Турции.